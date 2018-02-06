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قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة

منذ 7 ساعة
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قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة

 

أفادت شركة مياه الشرب والصحي في محافظة الجيزة ، اليوم الثلاثاء 6 فبراير، بانه من المقرر قطع خدمة مياه الشرب لمدة 24 ساعة عن مناطق (المهندسين - الصحفيين - ميت عقبة - ميدان لبنان - شارع السودان - ومتفرعاتهم)، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم غدا الأربعاء وحتى 8 من صباح يوم الخميس.


وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيام الشركة بأعمال ضمن خطة تنفيذ أعمال المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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