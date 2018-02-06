ارتفاع حالات التسمم بسبب "الدواجن المجمدة" بسوهاج وسط رعب بين المواطنين



قالت مصادر طبية بمحافظة سوهاج، أن حالات التسمم الغذائي بسبب الدواجن المجمدة، بالمحافظة ارتفعت، حيث أسفرت حتي الآن عن إصابة 15 شهص بمناطق مختلفة، ما زاد من حالة الذعر والرعب بين المواطنين.

فالواقعة الأولى شهدتها منطقة الشهيد وسط المحافظة، إثر تسمم أسرة كاملة مكونة من 8 أفراد نتيجة لتناولهم وجبة منتهية الصلاحية.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول كل من (هند خليفة) 15 سنة، و(ناهد خليفة) 17 سنة، و(بلال عمر) سنة ونصف، و(حمزة عمر) 8 سنوات، و(علاء خليفة) 17سنة، و(بسنت خليفة) 7 سنوات، و(عزة محمد) 40 سنة، و(آية خليفة) 20 سنة.

وأفاد التقرير الطبى المبدئى أن الاشتباه فى تسمم غذائى، نتيجة لتناولهم وجبة منتهية الصلاحية.

كما استقبل المستشفى التعليمي، 3 حالات مصابين بحالة تسمم غذائي عبارة عن "دجاج" منتهي الصلاحية.

فيما تلقت مديرية الأمن بلاغًا آخر يفيد بتسمم كلٍ من (جمال. م) 34 عامًا، عامل، وزوجته، و2 من أبنائه مصابين بحالة قئ وإسهال مستمرين، "إدعاء تسمم".

بسؤال شقيق المذكور، يقيم بذات المنزل، افاد بتناول شقيقه وأسرته دجاجًا مجمدًا كانا قد اشترياه من أحد البائعين بمنطقة العارف غرب المدينة.

تم عمل الإسعافات الأوليه للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما أكدت مصادر، من داخل الديوان العام للمحافظة، أن سبب حالات التسمم يرجع إلى " الدجاج البرازيلي المجمد" المنتشر في شوارع المحافظة.