اعتصام ضباط الأمن الإداري بجامعة بنها اعتراضًا على فصلهم من العمل

أعلن 8 من ضباط الأمن الإداري بجامعة بنها، الإعتصام أمام مكتب رئيس الجامعة، منذ يوم أمس الإثنين، وذلك بسبب فصلهم، بناءًا على القرار رقم 224 لسنة 2018.

ويقول أحد الضباط المفصولين (ضابط سابق بالجيش)، ويدعي مصطفي سعيد، إن هناك تعنتًا من إدارة الجامعة في إصدار قرار الفصل؛ بحجة أنه لا توجد موافقات أمنية وهذا مخالف للحقيقة؛ حيث تمت مراجعة جهاز الأمن الوطني والأمن القومي والذي أكد أن جميع الضباط لهم موافقات أمنية لا يوجد بها أي موانع أمنية.

وأضاف مصطفى أن اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة تؤكد لهم أن هناك مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات بمحاسبة الجامعة على صرف رواتب لهؤلاء الضباط وهذا أيضًا مخالف، حيث إننا خاضعون للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ويتم خصم تأمينات شهريًا، مؤكدًا أن جميع المفصولين ضباط سابقون بالقوات المسلحة ولا توجد مخالفة للقانون في ذلك.

وأشار مصطفى، إلى أن بعض الصادر لهم قرار فصل يعملون في الجامعة منذ حوالي 7 سنوات، وهم عاطف علي عبد الواحد، ومصطفى أحمد سعيد إبراهيم، وهاني محمود محمد عبدالمتعال، وزكريا عبدالعال عبدالعال عياد، تم إلحاقهم للعمل بالجامعة في 1/6/2011، وخيري علي بيومي علي التحق في 17/9/2014، وسامي عبدالفتاح أحمد رضوان التحق في 17/6/2016، ووجدي محمد عطية التحق في 26/9/2017، ومازن عز الدين أحمد التحق في 8/82017، وجميعهم يسددون اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وطالب الضباط العاملين بإدارة الأمن بالجامعة الدكتور السيد يوسف القاضي بإعادة النظر في قرار الفصل.

ومن جانبه، أكد العميد وائل مكي، مدير أمن الجامعة، أن جميع الضباط العاملين بإدارة الجامعة يتم لهم التجديد سنويًا وبموافقات من الجهات الأمنية وأن المستبعدين 9 ضباط أمن ولكن تم استثناء واحد منهم من قرار الفصل؛ لأنه يتم الآن التحقيق معه في إحدى الوقائع في الجامعة أمام النيابة وعقب الانتهاء من التحقيقات سوف يصدر له قرار فصل.

وأضاف مكي، أن الدكتور السيد القاضي شكل لجنة مكونة من الدكتور محمد أبو سالم مستشار رئيس الجامعة لشئون الوافدين، والدكتور رضا عبدالحليم وكيل كلية الحقوق، والدكتور عصام حنفي المستشار القانوني لرئيس الجامعة ووكيل كلية الحقوق، للاستماع لمطالب الضباط المعتصمين ومدى قانونية رجوعهم للعمل.