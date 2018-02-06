مستشفي حكومي بالفيوم تتسبب فى مقتل شاب وطفل وشلل آخر

حالة شديدة من الحزن تخيم على أهالي الفيوم، بعدما تسبب الإهمال الطبي بمستشفي التأمين الصحي ومستشفي إطسا العام بمحافظة الفيوم، فى وفاة شاب وإصابة آخر بالشلل ووفاة طفل أيضًا.

وترجع أحداث الواقعة الأولى، عندما لفظ شاب مصرعه داخل مستشفى التأمين الصحى، والبالغ من العمر 37 عاما والمقيم بمدينة سنورس أثناء إجراء عملية استخراج حصوات على الكلي بقسم المسالك البولية وبعد إعطائه جرعة المخدر الخاصة بالعملية وبعد دخوله غرفة العمليات بعشر دقائق فوجئ أقاربه بخروجه من غرفة العمليات وإدخاله العناية المركزة دون أي آثار لإجراء أى عملية جراحية وفارق الحياة داخل غرفته بسبب إعطائه جرعة مخدر زائدة، حيث قام طبيب التخدير بإعطائه الجرعة وتركه جثة هامدة مما يعكس مدى الإهمال داخل مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة وعدم الإهتمام بصحة المرضى

أما الحالة الثانية، فقد شهدها مستشفى إطسا المركزى عندما رفض دخول الطفل عبدالرحمن عرفة محمود سعيد والذى يبلغ من العمر تسعة أشهر والمقيم بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا جنوب المحافظة عندما أصيب بنزلة برد حادة نقل على أثرها لمستشفى إطسا المركزى بسبب ضيق تنفسه ويحتاج الى رعاية طبية ولكن ادارة المستشفى رفضت دخوله وقامت بتحويلة الى مستشفى اخرى بحجة عدم وجود سرير يحمل جسد الطفل النحيل وعدم مقدرة الاسرة تحمل نفقات العلاج بالمستشفيات الخاصة حتى فاضت روحه الى بارئها بسبب الإهمال الطبى داخل مستشفى إطسا المركزى