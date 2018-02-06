سوهاج.. مقتل وإصابة (5) أشخاص فى مشاجرة على الميراث



توفي شخص وأصيب 4 آخرون، بجروح وكدمات متفرقة، جرّاء اندلاع مشاجرة مسلحة بسبب الخلاف على الميراث فيما بينهم، ناحية شندويل دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز المراغة بوجود مشاجرة بناحية شندويل، دائرة المركز ووجود وفيات ومصابين.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (إسماعيل.ا) 31 عامًا، مصاب ببتر جزئي بإصبع القدم اليمنى وسحجات متفرقة بالوجه وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، و(السيد.أ) 44 عامًا عامل، و(عاشور.ا) 33 عامًا عامل، و(خالد .م) 33 عامًا، عاطل، ويقيمون بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز مصابين بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الأول لمستشفى سوهاج العام.

كما أسفرت المشاجرة عن مصرع (عبدالفتاح .ا.م) 49 عامًا، مزارع، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات الميراث فيما بينهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2184 جنح المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.