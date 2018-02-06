Responsive image

6
فبراير

الثلاثاء

26º

6
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • إعادة جثمان الطيار الروسى إلى بلاده بعد إسقاط طائرته في سوريا
     منذ 2 ساعة
  • مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في قصف على حي سكني بريف دمشق
     منذ 2 ساعة
  • تجديد حبس 9 صحفيين 15 يومًا في قضية "مكملين2"
     منذ 2 ساعة
  • النقض تؤيد تغريم 4 طلاب 100 ألف جنيه بتهمة التظاهر
     منذ 2 ساعة
  • 15 مليار جنيه خسائر نهاية التعاملات في البورصة
     منذ 2 ساعة
  • المحكمة العسكرية ترفض طعون مواطنين على حكم إعدامهم على خلفية تهم بحيازة أسلحة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:12 مساءاً


المغرب

5:39 مساءاً


العشاء

7:09 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

الإعدام شنقًا لـ (3) أشخاص بتهمة قتل موظف فى القليوبية

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 151
الإعدام شنقًا لـ (3) أشخاص بتهمة قتل موظف فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الثلاثاء، بالإعدام شنقًا بحق 3 متهمين بقتل موظف، وحبس آخرين في القضية رقم 33493 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2012م.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على "عمرو س"، المودع سجن شبين الكوم، "عمران ك" المودع سجن أبو زعبل، "محمد س" المودع سجن القناطر رجال، و"سعيدع" المودع سجن شديد الحراسة بأبو زعبل، و"هاني ا" المودع سجن بنها العمومى، بتهمة قتل موظف، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، على المتهمين الأول والثانى والثالث بالإعدام شنقًا وعلى المتهمين الرابع والخامس بالسجن سنتين .

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers