الإعدام شنقًا لـ (3) أشخاص بتهمة قتل موظف فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الثلاثاء، بالإعدام شنقًا بحق 3 متهمين بقتل موظف، وحبس آخرين في القضية رقم 33493 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2012م.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على "عمرو س"، المودع سجن شبين الكوم، "عمران ك" المودع سجن أبو زعبل، "محمد س" المودع سجن القناطر رجال، و"سعيدع" المودع سجن شديد الحراسة بأبو زعبل، و"هاني ا" المودع سجن بنها العمومى، بتهمة قتل موظف، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، على المتهمين الأول والثانى والثالث بالإعدام شنقًا وعلى المتهمين الرابع والخامس بالسجن سنتين .