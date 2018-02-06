القليوبية.. مصرع شخصين فى حادث تصادم



لقي شخصين مصرعيهما، الثلاثاء، فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وورود بلاغ لمركز القناطر الخيرية بوقوع حادث تصادم ومصرع اثنين بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.

وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة رقم 25683 أجرة قليوبية، ودراجة نارية رقم 505695 منوفية قيادة السيد على محمد 34 عامًا، مقيم بشطانوف - أشمون، توفى متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وبرفقته فارس مرسي "52 عاما - عامل"، مقيم بذات الناحية، توفى متأثرًا بإصابته بكسور بالضلوع والقدم اليسرى، تم نقل الجثتين لمستشفى القناطر الخيرية .

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابتهما المشار إليها ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة .

وبسؤال كل من عم المتوفى الأول "إسماعيل.م" 51 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية، وشقيق المتوفى الثانى "طارق.م"، 51 عامًا -عامل، مقيم بذات الناحية أيدا ذلك واتهما قائد السيارة بالتسبب في الحادث نتج عن الحادث تلفيات بالسيارة والدراجة النارية وتم التحفظ عليهما.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5059 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.