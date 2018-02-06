Responsive image

6
فبراير

الثلاثاء

26º

6
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • إعادة جثمان الطيار الروسى إلى بلاده بعد إسقاط طائرته في سوريا
     منذ 2 ساعة
  • مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في قصف على حي سكني بريف دمشق
     منذ 2 ساعة
  • تجديد حبس 9 صحفيين 15 يومًا في قضية "مكملين2"
     منذ 2 ساعة
  • النقض تؤيد تغريم 4 طلاب 100 ألف جنيه بتهمة التظاهر
     منذ 2 ساعة
  • 15 مليار جنيه خسائر نهاية التعاملات في البورصة
     منذ 2 ساعة
  • المحكمة العسكرية ترفض طعون مواطنين على حكم إعدامهم على خلفية تهم بحيازة أسلحة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:12 مساءاً


المغرب

5:39 مساءاً


العشاء

7:09 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

القليوبية.. مصرع شخصين فى حادث تصادم

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 156
القليوبية.. مصرع شخصين فى حادث تصادم


لقي شخصين مصرعيهما، الثلاثاء، فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وورود بلاغ لمركز القناطر الخيرية بوقوع حادث تصادم ومصرع اثنين بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.

وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة رقم 25683 أجرة قليوبية، ودراجة نارية رقم 505695 منوفية قيادة السيد على محمد 34 عامًا، مقيم بشطانوف - أشمون، توفى متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وبرفقته فارس مرسي "52 عاما - عامل"، مقيم بذات الناحية، توفى متأثرًا بإصابته بكسور بالضلوع والقدم اليسرى، تم نقل الجثتين لمستشفى القناطر الخيرية .

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابتهما المشار إليها ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة .

وبسؤال كل من عم المتوفى الأول "إسماعيل.م" 51 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية، وشقيق المتوفى الثانى "طارق.م"، 51 عامًا -عامل، مقيم بذات الناحية أيدا ذلك واتهما قائد السيارة بالتسبب في الحادث نتج عن الحادث تلفيات بالسيارة والدراجة النارية وتم التحفظ عليهما.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5059 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers