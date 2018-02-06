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المنيا.. إصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 301
المنيا.. إصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم

تعرض 4 أشخاص للإصابة فى حادث تصادم بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي بالطرق الأوسط، المؤدي لمدينة المنيا الجديدة.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير البحث الجنائى بالمديرية، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي بالطريق الاوسط المؤدى إلى مدينة المنيا الجديدة، ما أسفر عن إصابة خالد عادل مهندس باشتباة ما بعد الارتجاج، عصام تقى 50 سنه بجرح قطعى بالرأس 20 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، "عمر عبد الله" 36 سنه شرطى باشتباه ما بعد الارتجاج، "رمضان فاروق" 50 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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