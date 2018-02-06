Responsive image

-1º

7
فبراير

الأربعاء

26º

7
فبراير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • سوريا.. مقتل وإصابة (11) شخص فى قصف استهدف ريف دمشق
     منذ 4 ساعة
  • اعتقال (71) مواطن فلسطيني أثناء مطارة الشاب أحمد جرار
     منذ 4 ساعة
  • بلاغ رسمي ضد وزير الري والموارد المائية بسبب "تلوث مياه النيل"
     منذ 4 ساعة
  • الأمم المتحدة تدعو لهدنة عاجلة بسوريا
     منذ 4 ساعة
  • زلزال بتايوان يخلف (146) قتيل وجريح
     منذ 4 ساعة
  • الحكومة الفلسطينية تعتزم وقف التعامل بـ"الشيكل"
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:13 مساءاً


المغرب

5:40 مساءاً


العشاء

7:10 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

سوهاج.. القبض على مسئول بالأوقاف سهل الاستيلاء على أموال الدولة

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 288
سوهاج.. القبض على مسئول بالأوقاف سهل الاستيلاء على أموال الدولة

ألقت الجهات الأمنية، الثلاثاء، القبض على موظف بإحدى مديريات الأوقاف لتسهيله الاستيلاء على 1.344 مليون جنيه من أموال الدولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "فتحى.ح" مسئول القرض الحسن بإحدى مديريات الأوقاف مقيم بمحافظة سوهاج بمنح 351 من العاملين بالمديرية وإداراتها المختلفة قروضا مالية من أموال الصندوق خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، وعدم إخطاره لمحررى الرواتب بخصم الأقساط نظير حصوله على مبالغ مالية متفاوتة منهم، مما أضر بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المالية الخاصة بالصندوق، والتى بلغ إجمالها 1.344.257 جنيه، وأيد ذلك تقرير لجنة فحص أعمال المذكور، وأمكن الحصول والتحفظ على كل المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers