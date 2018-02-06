سوهاج.. القبض على مسئول بالأوقاف سهل الاستيلاء على أموال الدولة

ألقت الجهات الأمنية، الثلاثاء، القبض على موظف بإحدى مديريات الأوقاف لتسهيله الاستيلاء على 1.344 مليون جنيه من أموال الدولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "فتحى.ح" مسئول القرض الحسن بإحدى مديريات الأوقاف مقيم بمحافظة سوهاج بمنح 351 من العاملين بالمديرية وإداراتها المختلفة قروضا مالية من أموال الصندوق خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، وعدم إخطاره لمحررى الرواتب بخصم الأقساط نظير حصوله على مبالغ مالية متفاوتة منهم، مما أضر بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المالية الخاصة بالصندوق، والتى بلغ إجمالها 1.344.257 جنيه، وأيد ذلك تقرير لجنة فحص أعمال المذكور، وأمكن الحصول والتحفظ على كل المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.