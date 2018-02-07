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محاولات للسيطرة على حريق هائل بالشركة العالمية للملابس

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 174
محاولات للسيطرة على حريق هائل بالشركة العالمية للملابس


تحاول قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، الأربعاء، السيطرة على حريق هائل بالشركة العالمية للصباغة والملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية الثانية فى العاشر من رمضان، وقامت بالدفع بـ 10 سيارات إطفاء.

تلقت الجهات المعنية اخطارا من اللواء منصور لاشين مساعد مدير أمن الشرقية، لفرقة العاشر من رمضان، يفيد نشوب حريق بالشركة العالمية للصباغة والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، وهرعت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الرابع بالشركة، وجارى إخماده بمعرفة رجال الحماية المدينة.

 

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