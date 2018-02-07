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النظام يقرر حرمان (30) ألف فدان من زراعة الأرز بالغربية

منذ 5 ساعة
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النظام يقرر حرمان (30) ألف فدان من زراعة الأرز بالغربية


أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، عادل العتال، أنه تم تحديد مساحة 40 ألف فدان لزراعة الأرز هذا العام، حسب التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية.

وأضاف العتال ان هذه المساحة سيتم توزيعها علي بعض المراكز والأحواض الزراعية ولن يسمح بأي مخالفه لما سيتم إصدارة من تعليمات بشأن زراعة الأرز بالمناطق التي سيتم تحديدها.

يذكر أن مساحة المناطق المزروعه بالأرز العام الماضي كانت تقدر بنحو 70 ألف فدان بزيادة نحو 30 ألف فدان عن المقرر زراعته العام الحالي وذلك بعد تدخل أعضاء مجلس النواب العام الماضي لدي وزيري الزراعة والري بزيادة حصة محافظة الغربية من مساحة زراعة محصول الأرز.

 

 

 

 

 

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