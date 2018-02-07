تعزيزات عسكرية ضخمة تدخل شمال سيناء..وأنباء عن عملية عسكرية



أرسل الجيش المصري ، تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينتي رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، حيث توقع مراقبون بدأ عملية عسكرية كبيرة ضد تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية .

وأفادت مصادر قبلية ، إن الجيش دفع بمئات الآليات العسكرية والجرافات إلى معسكر الزهور في مدينة «الشيخ زويد» ومعسكر الساحة في «رفح».

وكشفت المصادر ، أن من ضمن الآليات التي دخلت إلى محافظة شمال سيناء عبر شاحنات على الطريق الدولي ؛دبابات ومدرعات وجرافات عسكرية، وكاسحات ألغام، ومعدات دعم لوجستي، ولوحظ أن من ضمن القوات التي وصلت إلى المدينتين، فرقا من القوات الخاصة التابعة للجيش والعمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية.

وتوقعت المصادر أن يكون الجيش المصري يحضر لحملة عسكرية ضخمة في مناطق وجود تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم الدولة.