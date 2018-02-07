الاستيلاء على 327 ألف جنيه خلال عملية سطو مسلح ببولاق الدكرور



أصيب موظف بإحدى الشركات بنيران مسلحين ، خلال عملية سطو مسلح ببولاق الدكرور، وقد استولى المسلحين على مبلغ 327 ألف جنيه وفرا هاربين، في ظل غياب الأمن ، والانفلات الأمني الذي يضرب البلاد تزامنًا مع انشغال وزارة الداخلية بملاحقة المعارضين السياسين للنظام .

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص لإطلاق الرصاص من جانب مجهولين ببولاق الدكرور، وبالانتقال والفحص تبين أن موظف بإحدى الشركات أثناء سيره أسفل الطريق الدائرى وبحوزته حقيبة تحتوي علي مبلغ 327 ألف جنيه تابعين للشركة التي يعمل بها، طارده شخصين يستقلان سيارة ملاكى، وأطلقا النار عليه فأصاباه بطلقتين، ثم استوليا على النقود وفرا هاربين.