إصابة موظف فى عملية سطو مسلح ببولاق الدكرور



أصيب موظف فى سطو مسلح حينما كان يحمل أموال تابعة لشركتة، وتم الاستيلاء على مبلغ 327 ألف جنيه وفرا هاربين، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص لإطلاق الرصاص من جانب مجهولين ببولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلي محل الواقعة، وتبين أن موظف بإحدى الشركات أثناء سيره أسفل الطريق الدائرى وبحوزته حقيبة تحتوي علي مبلغ 327 ألف جنيه تابعين للشركة التي يعمل بها، طارده شخصين يستقلان سيارة ملاكى، وأطلقا النار عليه فأصاباه بطلقتين، ثم استوليا على النقود وفرا هاربين.

وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.