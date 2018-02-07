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تأجيل قضية الاتجار بالبشر فى محافظة الغربية لجلسة (7) مارس

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 316
تأجيل قضية الاتجار بالبشر فى محافظة الغربية لجلسة (7) مارس

أجلت محكمة جنايات طنطا، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر بالمحلة لجلسة 7 مارس لإعادة المرافعات بعد ضبط المتهمة هدى الزغبي فى القضية.

كانت المحكمة قررت فى جلستها الماضية، ضبط وإحضار المتهم "على ت" بعد إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وضبط باقى المتهمين الهاربين، وطالب دفاع المتهمين ببطلان تحريات المباحث فى الواقعة، نظرا لاستبعاد الضابط مجرى التحريات من منصبة لاتهامه فى قضايا، وتحدد جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، إلا أن أجهزة الأمن ضبطت المتهمة هدى الزغبى فقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة 7 مارس لإعادة المرافعات.

 

 

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