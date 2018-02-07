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القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالأقصر

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 284
القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالأقصر

ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة إسنا، بالتعاون مع والده الذى لم يكن متواجدا بالمنزل، فحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بالقبض على نجل مدرس يدعى "ج.ا.م" 45 سنة بمدينة إسنا، خلال تنقيبه ووالده الذى لم يتواجد بمنزلهما بقرية الشغب عن الآثار.
 
وبتفتيش المنزل عثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، وقطر متر ونصف، وأدوات الحفر وموتور رفع مياه جوفية، فتم تحرير محضر بالواقعة برقم 896 إدارى إسنا، وجارى ضبط والد الشاب، والعرض على النيابة للتحقيق.
 
وفى ذات السياق، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على موظف بوحدة محلية وعاطل أثناء تنقيبهما عن الآثار فى منزل الأول بقرية الشغب بمدينة إسنا، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بضبط "ع.خ" 40 سنة، موظف بوحدة محلية بإسنا، وشقيق زوجته "م.ح" 25 سنة عاطل، لدى تنقيبهما عن الآثار أسفل منزل الأول بقرية الشغب، وبتفتيش المنزل عثر بداخله على حفرة بعمق 8 أمتار وقطر 2 متر ونصف، فتم اقتيادهما لديوان مركز شرطة إسنا، وتم تحرير المحضر رقم 895 إدارى إسنا، وتولت النيابة  التحقيق.
 

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