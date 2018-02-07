حريق بمزرعة فى بني سويف يسفر عن نفوق (4) رؤوس ماشية

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أسفر حريق بمزرعة مواشي، بعزبة محمد موسي، التابعة لقرية دنديل بمركز ناصر فى بني سويف، الأربعاء، عن نفوق 4 رؤوس ماشية، وذلك إثر ماس كهربائي.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مركز شرطة ناصر بنشوب حريق بمزرعة مواشي بناحية "عزبة محمد موسي" التابعة لقرية دنديل دائرة المركز.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء تمت السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي ملك "عبدالتواب م.ع" 48 سنة مزارع و أتت النيران على الحظيرة ومحتوياتها بالكامل ونفوق 4 رؤوس ماشية ومستلزمات العلف والتبن وطقم كاوتش سيارة دون إصابات أوخسائر بالأرواح.

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق أقر بسبب حدوث ماس كهربائي دون شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.