Responsive image

-1º

8
فبراير

الخميس

26º

8
فبراير

الخميس

 خبر عاجل
  • أنباء عن القبض على نجل الفريق سامي عنان
     منذ 4 ساعة
  • الأوقاف التركية تعلن توزيع (20) ألف مصحف على مسلمي أمريكا الجنوبية
     منذ 4 ساعة
  • حريق بمزرعة فى بني سويف يسفر عن نفوق (4) رؤوس ماشية
     منذ 4 ساعة
  • شلل بجزء كبير من فرنسا بسبب الثلوج
     منذ 4 ساعة
  • حريق هائل بمصنع ملابس فى أبو النمرس
     منذ 4 ساعة
  • تأجيل قضية اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:13 صباحاً


الشروق

6:36 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:14 مساءاً


المغرب

5:41 مساءاً


العشاء

7:11 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

حريق هائل بمصنع ملابس فى أبو النمرس

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 163
حريق هائل بمصنع ملابس فى أبو النمرس


سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق هائل داخل مصنع ملابس بأبو النمرس.

وردت معلومات للجهات المعنية تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس بمنطقة أبو النمرس.

وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، وأقر مدير المصنع، أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء الواقعة شخصين استوليا على (40 توب قماش، وتليفون محمول)، ثم أشعلا النيران بالمصنع.

وتم تحديد المتهمين، وتمكن العميد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث الجنوب، من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، حيث أقرا أنهما شريكان بالمصنع مع شقيق المبلغ، وأنهما حضرا لاستلام مبلغ 190 ألف جنيه منه، إلاَ أنه رفض فأخذا القماش لضمان حقهما واستوليا على المحمول؛ لأنه قام بتصويرهما حتى لا يتهمهما بالسرقة، وأنكرا واقعة حرق المصنع.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers