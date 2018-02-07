حريق هائل بمصنع ملابس فى أبو النمرس



سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق هائل داخل مصنع ملابس بأبو النمرس.

وردت معلومات للجهات المعنية تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس بمنطقة أبو النمرس.

وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، وأقر مدير المصنع، أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء الواقعة شخصين استوليا على (40 توب قماش، وتليفون محمول)، ثم أشعلا النيران بالمصنع.

وتم تحديد المتهمين، وتمكن العميد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث الجنوب، من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، حيث أقرا أنهما شريكان بالمصنع مع شقيق المبلغ، وأنهما حضرا لاستلام مبلغ 190 ألف جنيه منه، إلاَ أنه رفض فأخذا القماش لضمان حقهما واستوليا على المحمول؛ لأنه قام بتصويرهما حتى لا يتهمهما بالسرقة، وأنكرا واقعة حرق المصنع.