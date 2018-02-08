حالة تأهب قصوى في مدينة العريش,,وأنباء عن عملية عسكرية

تشهد مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، حالة من التأهب القصوى على مدار الساعات الماضية الآخيرة ، حيث يواصل الجيش المصري في إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المدينة ، مع إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة والإسماعيلية .

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر لم تسمها ، أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أعلن في 19 يناير الماضي بدأ عملية عسكرية في المحافظة لإخلاء 5 كيلومترات من محيط حرم مطار العريش .

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة قد استهدف منذ شهور طائرة وزير الدفاع صدقي صبحي أثناء زيارته لمطار العريش مع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ، بواسطة صاروخ موجهة حديث ، ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 ضباط بينهم ضابطين كبار .

وأفادت المصادر أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى مطار العريش في بداية الشهر الجاري تتضمن ،جرافات لإخلاء محيط مطار العريش، الواقع جنوبي المدينة، والذي يضم مزارع ومساكن أهلية.

هذه المعلومات أكدتها الناشطة السيناوية منى الزلموط، فقد كتبت على صفتتها بموقع تويتر، ان الجيش المصري قام بتجهيز سيارات لاإسعاف وفرض الطوارئ داخل المستشفيات.

وأكدت الزلموط أن ولاية سيناء حذرت المواطنين من التعامل مع الجيش أو الاقتراب من الأكمنة والمنشآت.