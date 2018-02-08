انتحار مواطن شنقا في دار السلام .. والسبب ضائقة مالية

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تلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارا بالعثور على جثة "ع. ق" بائع، داخل منزله بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

حيث قرر المستشار محمد حماد، وكيل نيابة دار السلام، بإشراف المستشار شريف برسوم، رئيس النيابة، طلب تحريات المباحث حول انتحار عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وإجراء الصفة التشريحية للجثة.

وبذهاب فريق النيابة لمحل الواقعة، تبين وجود الجثة داخل غرفة النوم معلقة في مكان "مروحة السقف"، وبسؤال زوجة المتوفى ووالدته وزوج شقيقة زوجته، أكدوا أنه كان يمر بضائقة مالية، ما دفعه للانتحار.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء الصفة التشريحية للجثة، ومعاينة الأدلة الجنائية لمسرح الواقعة.