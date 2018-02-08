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إصابة طفلين وشخص آخر فى حادث تصادم بالمنوفية

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 226
إصابة طفلين وشخص آخر فى حادث تصادم بالمنوفية

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الخميس، أن طفلين وشخص آخر أصيبا الخميس، فى حادث تصادم سيارة سوزوكى بأخرى أمام قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال، مصاب إثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى بسيارة اخرى أمام قرية النعناعية بدائرة المركز .
بالانتقال الفورى والفحص تبين اصطدام السيارة سوزوكى رقم " م د س  6927 " باسم " على عصام حسن ، بسيارة أخرى، وأسفرت عن إصابة كلا من السائق، والطفل فريد رامى فريد بناحية قرية دروة بسحجات وكدمات، والطفلة " كنزى سمير عبدالحميد " بناحية قرية دروة بسحجات وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام .
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة الحقيقات  .
 

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