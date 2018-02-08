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القبض على "مستريح" الإسكندرية استولي على 1.5 مليون جنيه من المواطنين

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 251
القبض على "مستريح" الإسكندرية استولي على 1.5 مليون جنيه من المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، الخميس، القبض على شخص لقيامه بالاحتيال على بعض المواطنين، والاستيلاء منهم على مليون و500 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد تبلغ من عدد من المواطنين ضد المدعو "أ .أ .أ- 47 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت مليونا وخمسمائة ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل نسبة ربح شهرية.. إلا أنه لم ينتظم في دفع الفائدة الشهرية، وامتنع عن سداد أصول المبالغ المالية التي تحصل عليها.

وبالبحث والتحري عن الواقعة، أسفرت النتائج عن قيام المذكور بتلقي الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين "جارٍ تحديدهم" متخذًا من إحدى المحال التجارية المملوكة له، والكائنة بدائرة قسم ثانِ شرطة الرمل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بعد مواجهته بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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