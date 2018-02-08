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المنوفية.. مصرع شاب ووالده فى حادث تصادم

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 177
المنوفية.. مصرع شاب ووالده فى حادث تصادم


توفي شاب ووالده فى حادث تصادم بمنطقة الجزار بطريق كفر داوود السادات بمحافظة المنوفية .
 
تلقت غرفة اسعاف محافظة المنوفية،برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة، وأشراف اشادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأتوبيس بمنطقة الجزار التابعة لمدينة السادات .
 
على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كلا من " محمود عبدالمهدى على " 19 سنه، ووالده " عبدالمهدى " 45 سنه، عقب اصطدام الدراجة النارية التى كانوا يستقلونها واصطدموا بالأتوبيس الذى أدى إلى وفاتهما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى السادات المركزى .

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