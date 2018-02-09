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ضبط شخص استولي على (30) مليون جنيه من أموال المواطنين بكفر الدوار

منذ 7 ساعة
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ضبط شخص استولي على (30) مليون جنيه من أموال المواطنين بكفر الدوار

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، القبض على شخص، متهم بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من أهالي كفر الدوار بغرض توظيفها مقابل حصولهم نسبة أرباح.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار،  بتحرير عددا من الأهالى محاضر ضد أحد الأشخاص، ويتهمونه بالنصب عليهم في مبالغ مالية تقدر بـ 30 مليون جنيه، بغرض توظيفها وتحقيق أرباح،  وإدعاء أسرته إنه تم اختطافه أثناء خروجة من البنك وسرقة مليون ونصف جنيه منه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، فى كفر الدوار، وتبين إنه ادعى اختطافه للهروب من رد المبالغ المالية ومطاردة الأهالى ، تم تحرير محضر اللازم .

 

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