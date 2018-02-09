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الإسماعيلية.. إصابة (5) أشخاص إثر حريق بمزرعة فى القنطرة

منذ 6 ساعة
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الإسماعيلية.. إصابة (5) أشخاص إثر حريق بمزرعة فى القنطرة


قالت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، الجمعة، أن 5 أشخاص قد أصيبوا، إثر حريق بمزرعة بجمعية الشرطة، بدائرة مركز القنطرة غرب.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من العميد ابراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة  يفيد باشتعال النيران فى جزء من مزرعة بجمعية الشرطة دائرة المركز.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، الذى أسفر عن إصابة كل من سالم إبراهيم سالم 58 عاما مزارع، مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية فى الوجه واليدين، وإبراهيم سالم إبراهيم 27 عاما مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالزراعين الأيمن والأيسر والساقين، وفاطمة سالم إبراهيم 27 عاما مصابة بحروق من الدرجة الاولى بالزراعين والساقين والوجه، وسعدية محمد محمد 26 عاما مصابة بحروق بالزراع الأيمن، والطفلة سجى إبراهيم سالم سنتان مصابة بحروق بالزراعين جميعهم مقيمين جمعية الشرطة دائرة مركز القنطرة غرب.
 
تم نقل  المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وأشرف على إسعاف وعلاج المصابين الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور عاطف السماك مدير مستشفى الإسماعيلية العام والدكتور محمد إسماعيل نائب مدير مستشفى الإسماعيلية العام.
 
ومن جانبه، انتقل العميد أحمد عاصم مأمور قسم ثالث الإسماعيلية إلى مستشفى الإسماعيلية العام لسؤال المصابين وتحرير المحضر اللازم بأقوالهم للعرض على النيابة.

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