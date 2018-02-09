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القبض على طالبين فى المحلة سرقا سيارة مدرسهم

منذ 5 ساعة
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القبض على طالبين فى المحلة سرقا سيارة مدرسهم

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية، الجمعة، القبض على طالبين قاما بسرقة سيارة مدرس ثانوي بقرية شبرابابل التابعه لدائرة المركز

تلقت الجهات المعنية اخطارا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المدعو " م م ع ا " 34 عاما مدرس ثانوي مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة بسرقة سيارتة الملاكي سوداء اللون ماركة اسكودا ، ووجه اتهامه لاحد الاشخاص بسرقة سيارته بسبب خلافات بينهما .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بالمحلة الكبري وكشفت التحريات عدم صحة اتهامة للمشكو في حقه وتوصلت التحريات الي ان وراء ارتكاب الواقعه " م ا " 18 عاما طالب و " ا م " 18 عاما طالب مقيمان المحلة ويتلقيان الدروس الخصوصية بسنتر الدروس الخاص بالمبلغ .

وبمواجهتمها اعترفا بسرقة السيارة بعد سرقة المفتاح الاصلي واستخراج نسخة منه واعادتة لمكانه بالسنتر مره اخري وقاما بالاستيلاء علي السيارة لكنهما فشلا في بيعها .

وبارشادهما عن مكان اخفاء السيارة بشارع جانبي بجوار شركة الزيوت والصابون .

تم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابه العامة للتحقيق

 

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