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أمانة "الاستقلال" بالدقهلية تعقد ندوة بعنوان "إن تنصورا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 186
أمانة "الاستقلال" بالدقهلية تعقد ندوة بعنوان "إن تنصورا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"

 

عقدت أمانة حزب الاستقلال بمحافظة الدقهلية، ندوة بعنوان (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )
وبدأت الندوة بقراءة آيات من سورة الأنفالللأستاذ/ سعد النبلاوى أمين التثقيف بالمحافظة وقدم للندوه الأستاذ/ محمد التميمى عضو أمانة التثقيف المركزية ذاكرا قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقوله تعالى  ( ولينصرن الله من ينصره) وقوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ثم تحدث  الأستاذ/حسن صالح عضو أمانة التثقيف بالمحافظة عن وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين ينصرونه فى الأرض بإقامة دينه والدعوة  إليه والجهاد ضد أعدائه وأضاف قائلا أن الله وضع قواعد النصر لعباده المؤمنين الذين يمتثلون لأوامره ويطيعونه وينفذونها ) وانتقل إلى وعد الله لعباده المؤمنين أن يمنع عنهم كيد أعدائهم إذا تركوا المفاسد والمعاصى والبعد عن المخالفات وسلكوا منهج الله والطريق إليه..... ثم أكد على استغلال اعداء الاسلام لاختلاف المسلمين تسلط الاعداء والانحراف عن منهج الله ..ترك المعاصى والتمسك باداء الاسلام والاقتداء بسلف الأمة ... وانهى الندوة بان الأمة إذا ارادت التمكين وتحصيل النصر على أعدائها ان تسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة فترجع إلى دينها وتنصره فى سائر شؤون حياتها.

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