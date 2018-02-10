إصابة 11 شخصًا من أسرة واحدة إثر حادث سير بالفيوم

أصيب 11 مواطنًا من أسرة واحدة بينهم رضيع و4 أطفال ، اليوم السبت 10 فبراير، إثر حادث سيارة ملاكي على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل السائق إلى مستشفى الجامعة وباقي المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.



وتقلت مديرية أمن الفيوم، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب السيارة رقم" وهـ 2965" مما أدى إلى إصابة كل من، عماد صابر حامد أحمد 45 سنة، قائد السيارة، وشقيقه معتز 18 سنة، ورحاب عيد شعبان 35 سنة، وسلوي مؤمن صابر 9 سنوات، وشقيقيها صابر 6 سنوات، والرضيع أدم 9 شهور، وشقيقة السائق مني صابر حامد 30 سنة، وعبد الرحمن محمد صابر 4 سنوات وشقيقه فارس 6 سنوات، وأم هاشم نصر عبدالخالق 60 سنة.

وتبين أن الإطار الخلفي للسيارة انفجر، ما أدي إلى انقلاب السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.