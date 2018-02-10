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انتحار عامل بسوهاج شنقًا.."ونجله": قلة الفلوس السبب

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 98
انتحار عامل بسوهاج شنقًا.."ونجله": قلة الفلوس السبب

 في ظل الأعباء الاقتصادية التي فرضها علينا النظام العسكري وقراراته الاقتصادية الكارثية ، أقدم عامل في مدرسة قرية باجا الابتدائية بدائرة مركز سوهاج، على شنق نفسه داخل المدرسة، نتيجة مروره بضائقة مالية.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين  العثور على جثة "محمد.م"، 51 سنة، عامل بالمدرسة، مشنوقا بشال معلق بماسورة الصرف الصحي بالمدرسة، ووجود آثار سحجات حول الرقبة، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية.

وبسؤال نجله محمود، 17 سنة، طالب، أقر بأنه حضر لوالده بالمدرسة، وتفاجأ بوجوده معلق بالشال الخاص به بأحد مواسير الصرف الصحي، وأنه حاول إنزاله لإنقاذه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مؤكدا أن والده يعانى من ضائقة مالية، قائلاً إن "قلة الفلوس السبب"

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