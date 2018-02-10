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كفر الشيخ.. إصابة (7) أشخاص بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة

منذ 9 ساعة
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كفر الشيخ.. إصابة (7) أشخاص بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة


قالت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، السبت، أن 7 أشخاص من القنطرة، أصيبوا بحالات تسمم إثر تناولهم وجبة طعام بأحد المطاعم الشهيرة القريبة من المستشفي العام، وتم نقلهم للمستشفى العام، لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل الدكتور محمود مرسى طلحة مدير المستشفى العام بكفر الشيخ، الحالات الـ7، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتركيب محاليل، وهم: أحمد السيد محمود أحمد21 سنة، وأحمد على بسيونى كساب 38 سنة، وبسام محمد حسنين صبحى 16 سنة، وإسلام عادل عبدالفتاح 24 سنة، وإبراهيم حسن إسماعيل 18 سنة، ومحمد على محمد الظريف 20 سنة، وشيماء مختار البيلى 28 سنة، وجميعم من مدينة كفر الشيخ، والحالات مستقرة.

وحرر المصابون محضرا ًبالواقعة، بإصابتهم بحالات تسمم لتناولهم وجبة "شاورما وفراخ" بأحد المحال الشهيرىة القريبة من المستشفى العام.

                                 

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