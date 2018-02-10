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المحكمة الإدارية بالزقازيق تُلزم الحكومة بتعيين أحد أبناء الشهداء

منذ 9 ساعة
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المحكمة الإدارية بالزقازيق تُلزم الحكومة بتعيين أحد أبناء الشهداء


قررت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، اليوم السبت، إلزام الحكومة بتعيين أحد أبناء الشهداء تكريما لشهداء ومصابى حرب 1973.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، برئاسة المستشار الدكتور محمد زهر، وعضوية كلا من المستشار محسن إبراهيم، والمستشار محمد الحديدى، والمستشار أحمد عمرو، والمستشار وائل الطاهر، قضت فى الدعوى رقم 919 لسنة 18 ق .س، المقامة من هانى السيد محمود نجل أحد شهداء حرب أكتوبر 1973، بإلزام الجهة الإدارية بتعيين نجل الشهيد بإحدى الوظائف المحجوزة لدى لجنة القوى العاملة بالقوات المسلحة.

وقالت هيئة المحكمة فى حيثاتها إنه "إعمالا لمطالبات الشارع، والتى تتمثل فى تكريم الشهداء ومصابى الحرب، عما قدموه من تضحيات للوطن، وفضلا عن تعويض أسرة الشهيد عن فقد عائلهم وتوفير مصدر رزق لهم، وأن ذلك لن يتحقق بمحض الترشيح فقط دون اتخاذ إجراءات التعيين بعد هذا الترشيح، وإن توافر شرائط التعيين، فليس للترشيح فائدة دون السير فى إجراءات التعيين".

 

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