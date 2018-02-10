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مصرع وإصابة (12) شخص فى حريق مخزن بويات السلام

منذ 7 ساعة
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مصرع وإصابة (12) شخص فى حريق مخزن بويات السلام


توفي 3 أشخاص وأصيب 9 آخرين فى حريق شب بمخزن بويات فى مساكن الضباط بمدينة السلام، السبت، وصرحت النيابة بدفن الجثث بعد تشريحها.

وانتقل فريق من نيابتى حوادث شرق القاهرة الكلية، ونيابة السلام، لمعاينة موقع الحريق وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات وانتداب الأدلة الجنائبة والمعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق.
 
وسيطرت قوات الحماية المدينة على الحريق الذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بشكل كامل، وانتشال الجثث الثلاثة متفحمة.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدينة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع انفجار واشتعال النيران داخل محل البويات وتم الدفع  بـ6 سيارات إطفاء.

 

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