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انتظام حركة قطارات قليوب عقب خروج إحداها عن القضبان

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 207
انتظام حركة قطارات قليوب عقب خروج إحداها عن القضبان


قالت هيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد 11 فبراير 2018م، أن حركة القطارات بقليوب قد انتظمت، وذلم بعد أن تعطل إحداها وخرجت عربة عن القضبان فى وقت متأخر من مساء أمس السبت.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارًا من اللواء محمد درويش، مدير مرور القليوبية، بالواقعة. وانتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع القطار، حيث تبين خروج عربة قطار الإسكندرية المتجه إلى القاهرة عن القضبان بعد مغادرته محطة قليوب، وتم الدفع بآلات الرفع لإعادة العربة على السكة الحديد مرة أخرى.
 
من جانبها أكدت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس مدينة قليوب، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحادث لم يسجل أي إصابات، وأوضحت أن ركاب القطار فوجئوا بخروج العربة عن القضبان، موضحة أنه جارٍ إعادة حركة سير القطارات مرة أخرى.
 

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