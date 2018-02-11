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كفر الشيخ.. ارتفاع حالات التسمم إلي (15) شخص

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 314
كفر الشيخ.. ارتفاع حالات التسمم إلي (15) شخص


قالت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد 11 فبراير 2018م، أن عدد المصابين بالتسمم من أهالي مدينة كفر الشيخ والقنطر وحي سخا، ارتفع إلي 15 شخص، وذلك عقب تناولهم وجبة طعام بأحد المطاعم الشهيرة القريبة من حديقة صنعاء، وشعر المصابين بحالات مغص وقىء، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، ومنهم من توجه لإجراء الكشف الطبى لدى عيادات خاصة بأطباء.

واستقبل الدكتور محمود مرسى طلحه مدير المستشفى العام بكفر الشيخ، الحالات، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتركيب محاليل، وتم حجز 6 حالات بالمستشفى العام، لعدم استقرار حالتهم، والحالات المصابة، أحمد السيد محمود أحمد، 21 سنة، وأحمد على بسيونى كساب، 38 سنة، وبسام محمد حسنين صبحى، 16 سنة، واسلام عادل عبدالفتاح، 24سنة، وإبراهيم حسن إسماعيل، 18سنة، ومحمد على محمد الظريف، 20 سنة، وشيماء مختار البيلى، 28 سنة، وحازم محمد صبرى محمد 16 سنة من مساكن الرى، وعبدالهادى محمد عبدالهادى، 19 سنة، ومحمد السيد خليل، 25 سنة، وهشام أمين عامين، وإبراهيم محمد 6 سنوات، محمد عبدالجواد بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومارنا عبدالجواد بالفرقة الثالثة بكلية التجارة.

 وحرر المصابون محضراً بالواقعة، بإصابتهم بحالات تسمم لتناولهم وجبة شاورما وفراخ بأحد المحال الشهيرة القريبة من المستشفى العام.

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