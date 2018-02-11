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دمياط.. إصابة (22) طالب إثر حريق مركز دروس خصوصية

منذ 7 ساعة
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دمياط.. إصابة (22) طالب إثر حريق مركز دروس خصوصية


أصيب 22 طالب إثر حريق بمركز دروس خصوصية فى دمياط، اليوم الأحد 11 فبراير 2018م، وتجددت الحرائق مرة آخري بمحل لبيع المحمول فى نفس المنطقة عقب اخمادها.

ودفعت الوحدة المحلية لمدينة دمياط بأحد اللوادر الذى أزالت حائط المحل، وتمكن رجال الإطفاء من دخول المحل والسيطرة على الحريق.

فيما دفع مرفق إسعاف دمياط بـ16 سيارة إسعاف من أجل نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ونقلت سيارات الإسعاف 22 طالبًا أصيبوا باختناقات إلى مستشفى دمياط العام، وتم علاجهم وغادروا المستشفى.

وكانت قوات الحماية المدنية بدمياط قد تمكنت من السيطرة على الحريق، الذى نشب بمحل لبيع المحمول بإحدى العقارات السكنية أمام مدرسة محمد عبده بمدينة دمياط، حيث يوجد عدة مراكز للدروس الخصوصية بالعقار.

وأكدت المعاينة المبدئية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى.

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