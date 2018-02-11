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البحيرة.. إصابة (7) أشخاص فى مشاجرة بإيتاي البارود

منذ 4 ساعة
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البحيرة.. إصابة (7) أشخاص فى مشاجرة بإيتاي البارود


قالت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد 11 فبراير 2018م، أن 7 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة بالعصى والشوم، ومادة كويس "مياه نار"، فى مشاجرة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بإيتاى البارود.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بمشاجرة بناحية قرية الشيخ مخلوف بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "صبحية ر ع" 34 سنة ربة منزل مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالظهر والفخذ الأيسر، و"نادية" شقيقة الأولى 38 سنة ربة منزل، و "اعتماد س ح" 23 سنة ربة منزل، مصابتان بكدمات وسحجات، وطرف ثانى المشاجرة "محمود م ب" 34 سنة عامل، سبق اتهامه فى 9 قضايا متنوعة، مصاب بكدمات وسحجات، و"صلاح م ب" 35 سنة فلاح، و"زينب م ب" 25 سنة ربة منزل، و"فارس م ب" 13 سنة طالب، مصابين بحروق من الدرجة الثانية بالوجة والكتفين، وكدمات، وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة ولهو والأطفال، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث إصابتهم، وقيام الثانى من الطرف الثانى بإلقاء مادة كاوية أحدثت الإصابات المشار إليها.

وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج، تحت الحراسة اللازمة، وتم عمل اللازم لهم، وغادروا المستشفى بعد إسعافهم، وبسؤال طرفى المشاجرة، قرروا بمضمون ماتقدم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 

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