إحالة مسئول بمستشفي سنورس للمحاكمة بتهمة الاختلاس



قررت النيابة الإدارية، الأحد 11 فبراير 2018، إحالة فني هندسى بمستشفى سنورس المركزي حالياً ومسؤول تذاكر المرضى سابقا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تورطه في اختلاس مبلغ 99 ألف جنية (تسعة وتسعون ألف جنية) قيمة 99 دفتر تذاكر زيارة مريض عهدته.

وكانت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع، تلقت بلاغ ديوان عام محافظة الفيوم بشأن تقرير اللجنة المشكلة بمستشفى سنورس المركزي برئاسة المدير المالي والإداري بالمستشفى لفحص عهدة تذاكر الزيارة بالمستشفى والذي انتهى لوجود عجز بمبلغ 99 ألف جنية (تسعة وتسعون ألف جنية) عهدة المتهم المذكور وقد أجرت النيابة تحقيقاً فى القضية رقم 274لسنة 2017 بمعرفة ط محمود حمزاوي وكيل النيابة، وبإشراف المستشار رجب عويس مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استلم 200 دفتر تذاكر زيارة مرضى خلال عام 2016 من أمين المخازن بالمستشفى بموجب خمسة أذون صرف وعند عمل اللجنة وجردها للعهدة تم اكتشاف عجز مقداره 99 دفتر من تلك العهدة المسلمة للمتهم خلال العام بموجب تلك الأذون .

واستمعت النيابة إلى شهادة المدير المالي والإداري بمستشفى سنورس المركزي ورئيس اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة دفاتر زيارة المرضى والتي قررت وجود عجز بمبلغ 99 ألف جنية (تسعة وتسعون ألف جنية) بعهدة المتهم وهذا العجز قيمة عدد 99 دفتر تذاكر زيارة مريض قيمة الدفتر 1000جنية (ألف جنيه) يحتوي كل دفتر على 200 تذكرة قيمة التذكرة خمسة جنيهات واحتفاظه بكعوب هذه الدفاتر وعدم إعادتها لغرفة الحفظ بالمخزن ستراً لواقعة الاختلاس.

كما قامت النيابة باستكتاب المتهم، وتكليف إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بمضاهاة التوقيعات الموجودة على الخمسة أذون صرف دفاتر زيارة المرضى آنفة الذكر وورد التقرير للنيابة متضمناً صحة التوقيعات المنسوب صدورها للمتهم المذكور على أذون الصرف.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله، والتى انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة. كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية قبل المتهم.