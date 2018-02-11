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الإعدام لعاطل لتسببه في وفاة أمين شرطة ببنها

منذ حوالى ساعة
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الإعدام لعاطل لتسببه في وفاة أمين شرطة ببنها

أصدرت محكمة جنايات بنها حكمًا بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا؛ لقيامه بالتسبب في وفاة أمين شرطة في تبادل لإطلاق النار بين المتهم والقوة أثناء القبض عليه، وفي واقعة سرقة بالإكراه ببنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محيي الدين إسماعيل، وأحمد محروس مبارك.

ترجع أوراق القضية إلى أوائل العام الماضي عندما وردت معلومات للعميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية تفيد قيام عاطل بتثبيت السيارات وسرقتها بالإكراه من أصحابها على أحد الطرق الفرعية بمركز بنها، فتم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء محمد الألفي، مدير المباحث، بسرعة القبض على المتهم.

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