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إصابة (10) فى حادث سير ببني سويف

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 184
إصابة (10) فى حادث سير ببني سويف


قالت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، أن 10 أشخاص قد أصيبوا فى انقلاب تروسيكل يستقلونه، بالقرب من منطقة كوم أبو راضى الصناعية شمال محافظة بنى سويف.

وهرعت 5 سيارات إسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابون هم: رويدة عبداللطيف على – سنتان مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقتها "هويدا"- 7 سنوات مصابة بجروح وكدمات، وشقيقها " عبدالرحمن " 5 سنوات مصاب بكدمات ووالدتهم " عايدة محمد على "-35 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. وطارق محمد كامل- 48 سنة مصاب بكسر فى الساق اليسرى، سامية محمود عبدالله – 38 سنة مصابة بكسر فى الساق اليسرى، محمود سيد إبراهيم مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وشقيقته " منى " مصابة بكدمات وجروح، ندا سامى محمد مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، غدير عبدالله احمد مصابة بكسر فى الساق الايسر

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