Responsive image

-2º

12
فبراير

الإثنين

26º

12
فبراير

الإثنين

 خبر عاجل
  • انقطاع المياه عن (5) مناطق بالجيزة حتي الثامنة من صباح الغد
     منذ 6 ساعة
  • السودان تحتجز 23 صيادًا مصريًا
     منذ 6 ساعة
  • وقف نظر طعون تجديد العضوية بنقابة المحامين لحين الفصل فى طلبات رد المحكمة
     منذ 6 ساعة
  • تأجيل دعوي إلغاء قرار وقف نقيب الصيادلة عن العمل إلي جلسة 25 فبراير
     منذ 6 ساعة
  • إصابة (10) فى حادث سير ببني سويف
     منذ 6 ساعة
  • الخميس القادم كسوف جزئي للشمس
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:33 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:16 مساءاً


المغرب

5:44 مساءاً


العشاء

7:14 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بني سويف.. وفاة شخص إثر انفجار اسطوانة بوتجاز

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 208
بني سويف.. وفاة شخص إثر انفجار اسطوانة بوتجاز

توفي شخص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية صفط النور بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

كانت قرية صفط النور قد شهدت حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، الجمعة الماضى، وأسفر عن مصرع ربة المنزل فى الحال وإصابة زوجها – فلاح - بإصابات خطيرة.

كان العقيد هشام لطفى مأمور مركز الفشن قد تلقى إخطارا من الدكتور أرميا منير مدير مستشفى الفشن المركزى بوصول ربة منزل تدعى "هدى فضل" 25 سنه جثة هامدة وزوجها محمد أمين 30 سنة مصاب بإصابات خطيرة إلى مستشفى الفشن نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل وتم نقل الزوج إلى مستشفى بنى سويف العام ومنها إلى مستشفى الجلاء العسكرى لخطورة حالته .

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس المباحث إلى قرية صفط النور، حيث تبين أن سبب وقوع الحادث هو انفجاز أنبوبة غاز أثناء قيام ربة منزل بإشعال البوتاجاز لتحضير وجبة الغذاء لزوجها عصر الجمعة، ونتيجة تسرب فى إسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى انفجارها وأنقذت العناية الإلهية الأطفال الأربعة الذين كانوا يلهون خارج المنزل. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers