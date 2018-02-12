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سوهاج.. سائق يشعل النيران فى نفسه لمروره بضائقه مادية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 168
سوهاج.. سائق يشعل النيران فى نفسه لمروره بضائقه مادية

أقدم سائق بمحافظة سوهاج، الإثنين 12 فبراير 2018م، باشعال النيران فى نفسه بسبب مروره بضائقه مالية.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد العثور على جثة سائق متفحمة بدائرة مركز جهينة بجوار السيارة خاصته.

وبالفحص تبين من التحريات بنشوب حريق بناحية مشروع غرب طهطا دائرة المركز، وأثناء الفحص عثر على جثة "محمود ص م"، متفحمة وبجواره السيارة رقم 11292 نقل سوهاج قيادته، وبداخلها بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به، وبعض متعلقات.

وبسؤال ابن المتوفى، قرر تلقيه اتصال تليفونى من والده قبل الحادث، يفيد قيامه بالانتحار نظرا لمروره بضائقه مالية.

تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 435 إدارى مركز شرطة جهينة لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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