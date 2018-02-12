محاولة لإغراق لنش سياحي فى الغردقة

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أكد رئيس جمعية الانقاذ البحري، فؤاد الطيب، أن الإدارة تلقت بلاغًا من غرفة العمليات، بحدوث تسريب مياه غزيرة داخل أحد اللنشات السياحية بمنطقة الشيراتون.

وأضاف الطيب أنه تم الدفع بطقم الإنقاذ بالجمعية، وقام فريق الإنقاذ بفحص اللنش ومعرفة أسباب التسريب وتبين وجود بلفين مفتوحين وكان فتح البلفين "بفعل فاعل".

وأشار الطيب إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إحكام غلق "البلفين" وجاري سحب المياه وعمل اللازم.

وأوضح الطيب أن الجمعية سوف تخطر الجهات المختصة بنتائج الفحص لمباشرة التحقيقات وكشف حقيقة محاولة غرق السفينة ومن المستفاد من غرقها.