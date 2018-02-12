الشرقية.. السيطرة على حريق هائل بمزرعة دواجن

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين 12 فبراير 2018م، على حريق هائل اندلع في مزرعة دواجن بناحية قرية العارين التابعة لمركز شرطة فاقوس دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية قرية العارين مركز فاقوس، وتم على الفور الدفع بسيارات الاطفاء التي تمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مبنية بالطوب الأبيض ومعرشة بالخشب والسدة وقش الأرز ومقامة على مساحة سبعة قراريط ملك ص. م. ج.- 35 سنة- صاحب مكتب سفريات ومقيم الفدادنة دائرة المركز ومؤجرة لـ(م. م. ع.- 36 سنة- حاصل على دبلوم تجارة) ومقيم العارين دائرة المركز.

ونتج عن ذلك نفوق كمية من الكتاكيت الموجود داخل المزرعة عمر خمسة أيام وسقف المزرعة دون حدوث إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالك ومستأجر المزرعة أيدا ما جاء بالفحص وقررا أن سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي ولم يتهما أحدًا بإحداث الحريق وتحرر المحضر اللازم.