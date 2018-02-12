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إحالة سائق قطار المنيا للمحاكمة

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 188
إحالة سائق قطار المنيا للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين 12 فبراير 2018م، إحالة سائق قطار المنطقة الوسطى بالمنيا - بسكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية عدم التزامه بالسرعة المقررة للقطار وإغلاقه جهاز ATC وعدم امتثاله لإشارة برج ناصر بالتهدئة.

وذكرت النيابة أن القطار اصطدام بالحائط الخرساني الموجود نهاية طريق النفادي النازل بمحطة ناصر أدى إلى سقوط الجرار والعربتين الأخيرتين وإحداث تلفيات بالقطار بلغت قيمتها 55650 (خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسون جنية) وتلفيات بالحائط الخرساني بلغت قيمتها 15000(خمسة عشر ألف جنية) فضلا عن تأخير 42 قطار عن مواعيدها المقررة في ذلك اليوم وتعريض حياة باقي الركاب للخطر.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن حادث القطار رقم 993 المتجه من قنا للقاهرة بتاريخ 10/2/2017 واصطدامه بالجدار الخرساني بمحطة ناصر وإحداث إصابات بعدد 68 راكب.

وقد باشرت النيابة الإدارية بالمنيا – القسم الثالث - تحقيقاً في القضية رقم 449 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أحمد حجازي، تحت إشراف المستشار صلاح هرماس – نائب رئيس الهيئة - مدير النيابة.

واستمعت النيابة إلى رئيس الإدارة المركزية للطوارئ بقطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعضو اللجنة التي شكلت من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لفحص أسباب الحادث والذي قرر أن مراقب برج ناصر أعطى إشارة للمتهم بدخول سكة النفادي النازل بمحطة ناصر وخلو السكة لقطار آخر قادم من بني سويف وذلك بإضاءة نور أصفر متقطع والذي كان يتعين معه تخفيض السرعة إلى 30 كم في الساعة.

وبينت تحقيقات النيابة أن المتهم دخل المحطة بسرعة 115 كم في الساعة واصطدم بالجدار الخرساني للمحطة أدى إلى سقوط الجرار والعربتين الاخيرتين وخرجهما عن القضبان وإحداث إصابات مختلفة بعدد 68 راكب من ركاب القطار وإحداث تلفيات بالقطار بلغت قيمتها 55650 (خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسون جنية) وتلفيات بالجدار الخرساني بلغت قيمتها 15000( خمسة عشر ألف جنية) فضلا عن تأخير 42 قطار وتعريض حياة الركاب للخطر كما أن المتهم أغلق جهاز ATC المسؤول عن تفعيل الرباط الخاص بالقطار للوصول للسرعة المطلوبة وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن السرعة التي قاد المتهم القطار بها تتجاوز الحدود القصوى للسرعة المقررة للقطارات المتميزة مثل هذا القطار.

وبناءً عليه أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجل.

 

 

 

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