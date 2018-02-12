مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالخارجة



توفي شخص وأصيب آخر، اليوم الإثنين 12 فبراير 2018م، فى حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة، أمام بوابة مطار الخارجة بطريق "الخارجة - المنيرة" بالوادى الجديد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار العواصف الترابية التى تضرب مدن وقرى الوادى الجديد، وتسببت فى حجب الرؤية على الطرق، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة بتصادم دراجة نارية بعامود إنارة أمام بوابة مطار الخارجة بطريق "الخارجة - المنيرة"، ما أسفر عن مصرع هيثم سعيد أحمد عزقل وإصابة محمد مجدى سعيد 31 سنة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة العام بينما نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة للتحقيق.