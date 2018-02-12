Responsive image

13
فبراير

الثلاثاء

26º

13
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • تأجيل محاكمة (217) شخص فى قضية أحداث المنيا
     منذ 5 ساعة
  • مقتل نائب زعيم "طالبان" في غارة أمريكية
     منذ 5 ساعة
  • الحكم بالإعدام على مسؤول بارز في المعارضة في جنوب السودان
     منذ 5 ساعة
  • إحالة هشام جنينة وسامي عنان إلى التحقيق
     منذ 5 ساعة
  • بسبب الأمطار.. ارتباك حركة الخط الأول بالمترو و"شرز" بشبكة كهرباء محطة طرة
     منذ 5 ساعة
  • الأمطار الغزيرة تتسب في شلل بالطرق الرئيسية بالقاهرة والمحافظات
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:33 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:17 مساءاً


المغرب

5:45 مساءاً


العشاء

7:15 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالخارجة

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 276
مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالخارجة

 


توفي شخص وأصيب آخر، اليوم الإثنين 12 فبراير 2018م، فى حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة، أمام بوابة مطار الخارجة بطريق "الخارجة - المنيرة" بالوادى الجديد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار العواصف الترابية التى تضرب مدن وقرى الوادى الجديد، وتسببت فى حجب الرؤية على الطرق، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة بتصادم دراجة نارية بعامود إنارة أمام بوابة مطار الخارجة بطريق "الخارجة - المنيرة"، ما أسفر عن مصرع هيثم سعيد أحمد عزقل وإصابة محمد مجدى سعيد 31 سنة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة العام بينما نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة للتحقيق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers