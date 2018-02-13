تجديد حبس إثنين من مسئولي تموين الإسكندرية بتهمة التلاعب والفساد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزة ، اليوم الثلاثاء 13 فبراير ، حبس إثنين من مسئولي مكتب تموين المنتزة شرق الاسكندرية بتهمة الاستيلاء على المال العام لقيامهمها بالتلاعب في البطاقات التمونية والاستيلاء على حوالى نصف مليون جنيه من المبالغ المخصصة للدعم.

وكشفت التحقيقات أن كلا من "أ.ن.ع" مدير سابق بمديرية التموين، و"خ. م.ن"، مدير مكتب تموين المنتزة، تسلما عدد 2529 بطاقة من شركة تكنولوجيا المعلومات المخصصة لإصدار البطاقات التموينية وقاما بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ462 الف جنيه قبل تسليم البطاقات لأصحابها.