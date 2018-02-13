العثورة على جثة ضابط مصاب بطلق ناري بالعجوزة

عثرت قوات أمن النظام على جثة ضابط داخل سيارته بمنطقة العجوزة مصابا بطلق نارى،اليوم الثلاثاء 13 فبراير، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



وقد تلقى قسم شرطة العجوزة ، صباح اليوم ، إخطارًا بوجود جثة أحد الأشخاص داخل سيارته بمنطقة المهندسين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثورعى جثة ضابط مصاب بطلق نارى، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وتولت التحقيق.

كشف مصدر أمني ، اليوم ، عن تفاصيل جديدة حول العثور على جثة ضابط شرطة مصاب بطلق ناري داخل سيارته بالعجوزة .

وأكد المصدر أن لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، مشيرًا إلى أن الملازم أول "محمود ر."، ضابط بفرقة وسط الجيزة، أقدم على الانتحار، مضيفًا أن الضابط أطلق النار على نفسه من طبنجة، محدثا إصابته التي أودت بحياته عبارة عن طلق ناري في الصدر.

ولفت المصدر إلى أنه عُثر على عقاقير وأقراص مهدئة خاصة بعلاج حالات الاكتئاب بسيارة الضابط بالإضافة إلى سلاحه الشخصي.