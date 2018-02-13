Responsive image

13
فبراير

الثلاثاء

26º

13
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • مكتب محامي هشام جنينة : موكلنا يخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية
     منذ 2 ساعة
  • وسائل إعلام بريطانية: الشرطة تتعامل مع طرد مشبوه في مقر البرلمان
     منذ 2 ساعة
  • 14 منظمة دولية: انتخابات الرئاسة بمصر ليست حرة ولا نزيهة
     منذ 2 ساعة
  • البورصة تتكبد 2.6 مليار جنيه خسائر في ختام التعاملات
     منذ 2 ساعة
  • مقتل وإصابة 24 مسلحًا غرب أفغانستان
     منذ 2 ساعة
  • تجديد حبس محافظ المنوفية المتهم بالرشوة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:33 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:17 مساءاً


المغرب

5:45 مساءاً


العشاء

7:15 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

العثورة على جثة ضابط مصاب بطلق ناري بالعجوزة

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 331
العثورة على جثة ضابط مصاب بطلق ناري بالعجوزة

 

عثرت قوات أمن النظام على جثة  ضابط داخل سيارته بمنطقة العجوزة مصابا بطلق نارى،اليوم الثلاثاء 13 فبراير،  وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 وقد تلقى قسم شرطة العجوزة ، صباح اليوم ، إخطارًا بوجود جثة أحد الأشخاص داخل سيارته بمنطقة المهندسين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثورعى جثة ضابط مصاب بطلق نارى، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة وتولت التحقيق.

 كشف مصدر أمني ، اليوم ، عن تفاصيل جديدة حول العثور على جثة ضابط شرطة مصاب بطلق ناري داخل سيارته بالعجوزة .

وأكد المصدر أن  لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، مشيرًا إلى أن الملازم أول "محمود ر."، ضابط بفرقة وسط الجيزة، أقدم على الانتحار، مضيفًا أن الضابط أطلق النار على نفسه من طبنجة، محدثا إصابته التي أودت بحياته عبارة عن طلق ناري في الصدر.

ولفت المصدر إلى أنه عُثر على عقاقير وأقراص مهدئة خاصة بعلاج حالات الاكتئاب بسيارة الضابط بالإضافة إلى سلاحه الشخصي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers