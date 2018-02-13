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توقف الصيد بميناء بورسعيد بسبب النوة

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 164
توقف الصيد بميناء بورسعيد بسبب النوة


قال نقيب الصيادين ببورسعيد، محمد السحراوي، أن حركة الصيد بالميناء، توقفت بسبب نوة "الشمس الصغرى" مما أدى إلى عزوف الصيادين من مغادرة الميناء بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح التى تمثل خطورة على الصيادين ومراكبهم .

وقال السحراوى فى تصريحات صحفية إن نوة "الشمس الصغرى" من المنتظر أن تستمر لمدة أسبوع يشهد خلال البحر المتوسط ارتفاع فى الأمواج  تصل لـ أكثر من  3 أمتار وسرعة فى الرياح قد تصل لـ 35 عقدة فى الساعة مما يؤثر بالفعل على حركة الصيد.

ومن جانبه حذر السحرواى الصيادين من مغادر الميناء أثناء نشاط النوة والتوقف عن أعمال الصيد حفاظا على أرواحهم من مخاطر ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح لحين الانتهاء من سوء الأحوال الجوية.

 

 

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