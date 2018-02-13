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ارتفاع ضحايا حادث "سيارة ترحيلات سفاجا" إلى 24 شخصًا

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 228
ارتفاع ضحايا حادث "سيارة ترحيلات سفاجا" إلى 24 شخصًا

 

ارتفعت حالات المصابين إثر حادث انقلاب سيارة الترحيلات بسفاجا ، اليوم الثلاثاء 13 فبراير، بعد تصادمها بسيارة نقل وكانت تقل متهمين فى طريقهم من القصير إلى محكمة سفاجا صباح اليوم إلى 24 مصابًا بالإضافة إلى 4 وفيات.

وأفادت مصادر طبية بأنه  تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وباقى الحالات بمستشفى سفاجا المركزي، وان حالة المصابين متوسطة وتتراوح ما بين كسور وكدمات .

يذكر أنه لقى 4 متهمين مصرعهم، " سودانيان، وهندي، وباكستانى"، وأصيب 16 آخرين فى إنقلاب سيارة ترحيلات، اليوم الثلاثاء، بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، قبل أن يرتفع العدد إلى 24 بالنسبة للمصابين. 

وأسفر الحادث عن مصرع 4 متهمين كانوا داخل سيارة الترحيلات، هم سودانيين اثنين، وهندي، وباكستانى، كما أصيب فى الحادث 16 آخرين، هم 4 إيرانيين، و5 سودانيين، وهندي، و3 مصريين، والباقين من افراد الشرطة وارتفعت الحصيلة النهائية إلى 24 مصاب. 

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