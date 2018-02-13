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جنايات كفر الشيخ تُحيل أوراق قاتل ضابط المرور للمفتي

منذ 8 ساعة
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جنايات كفر الشيخ تُحيل أوراق قاتل ضابط المرور للمفتي

 

أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2018م، أوراق المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي، الضابط بإدارة مرور كفر الشيخ، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامه.

وكان المتهم يونس. ا.ا. قد أقدم على قتل ضابط المرور أثناء وقوفه مع عدد من الضباط وأفراد إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية بشارع الخليفة المأمون، فى نهاية شهر نوفمبر الماضى.

 وقد أجلت هيئة المحكمة القضية أمس إلى اليوم، لسماع طلبات الدفاع ومن بينها مناقشة كبير الأطباء الشرعيين بطنطا وضم دفتر الأحوال وضم الحرز وصور موقع الحادث.

يذكر أن نيابة كفر الشيخ قد جددت حبس المتهم بقتل الضابط أكثر من مرة مع مراعاة المدد القانونية للحبس إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات. بالإعدام شنقًا وإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي

 

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